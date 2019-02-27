Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı | 27 Şubat hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da hafta sonundan beri devam eden yağışlı hava dün yerini güneşe bıraktı ve gözler bugünkü hava durumuna çevrildi. Peki, yurt genelinde ve İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı etkili olacak mı? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte 27 Şubat hava durumu raporu...
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı | 27 Şubat hava durumu raporu27.02.2019 10:03
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