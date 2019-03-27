Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 27 Mart 2019 hava durumu 27.03.2019 10:13

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruya yanıt verdi. İnternet sitesi üzerinden yapılan yeni tahminlere göre bugün Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? Kar yağacak mı? Yağmur yağacak mı? İşte 27 Mart 2019 Türkiye geneli hava durumu...