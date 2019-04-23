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Meteorolojiden İstanbul'da toz taşınımı uyarısı! Bu akşam başlıyor

23.04.2019 17:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarı yayınladı. Yapılan uyarıya göre bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi bekleniyor.


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