Son dakika haberi.... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla başta olmak üzere İstanbul ve toplam 10 ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların, Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarıları...
Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur çevreleri ve Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Kasım Meteoroloji hava durumu raporu...
MUĞLA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Muğla'da bu sabah saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
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