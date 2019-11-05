Meteoroloji'den İstanbul ve 10 ile son dakika sağanak yağış uyarısı! 5 Kasım bugün hava nasıl olacak? 05.11.2019 09:33

Son dakika haberi.... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla başta olmak üzere İstanbul ve toplam 10 ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların, Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarıları...

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur çevreleri ve Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Kasım Meteoroloji hava durumu raporu...

MUĞLA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Muğla'da bu sabah saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu