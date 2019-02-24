Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? 24.02.2019 14:01

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini arttırarak devam ediyor. Şehir beyaza bürünürken, ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle birçok uçuş ve vapur seferi iptal edildi. Vatandaşlar kar yağışının daha ne kadar etkili olacağını merak ederken Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte İstanbul ve Türkiye geneli için son tahminler ve 5 günlük hava durumu raporu...