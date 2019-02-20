Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 20 Şubat hava durumu raporu 20.02.2019 10:07

Meteoroloji'den son günlerde İstanbul ve çevresi için son dakika kar yağışı uyarıları geliyor. Özellikle bu uyarıdan haberdar olan vatandaşlar 'kar ne zaman yağacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Yaklaşık 1 haftadır hava sıcaklıkları Marmara ve İstanbul'da mevsim normallerinde seyretse de Perşembe gününden itibaren ciddi bir düşüş yaşanacak. Meteoroloji uzmanları ise kar yağışı ile ilgili tarih verdi. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgileri ve hava durumu uyarıları…