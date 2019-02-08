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Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı geldi!

08 Şubat 2019, Cuma

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


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