Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı geldi!08 Şubat 2019, Cuma
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