Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 16 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına etkili olacak. Peki, hafta sonu plan yapan vatandaşlar için hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Şubat hava durumu...
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 16 Şubat hava durumu16.02.2019 09:39
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