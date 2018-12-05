Haberler Web TV Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

05 Aralık 2018, Çarşamba

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları