Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı22.08.2019 18:12
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