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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

22.08.2019 18:12

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.


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