Meteoroloji'den 9 ile son dakika yağış uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 9 Eylül 2019 hava durumu 09.09.2019 10:14

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yurt genelinde yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı olan 9 Eylül'de hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji'den yayınlanan uyarılarda yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde etkili olacağı bildirildi. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Eylül 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı bulutlu, İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA 17°C, 33°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Kars, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 6°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık