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Meteoroloji'den 9 il için son dakika kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 6 Ekim 2019 hava durumu

06.10.2019 09:04

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlere göre yurdun büyük kısmının gün boyu sağanak yağış etkisi altında olacağı bildirildi. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 6 Ekim 2019 Pazar Türkiye geneli hava durumu tahminleri...


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