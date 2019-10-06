Meteoroloji'den 9 il için son dakika kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 6 Ekim 2019 hava durumu

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlere göre yurdun büyük kısmının gün boyu sağanak yağış etkisi altında olacağı bildirildi. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 6 Ekim 2019 Pazar Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den 9 il için son dakika kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 6 Ekim 2019 hava durumu06.10.2019 09:04
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