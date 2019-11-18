Meteoroloji'den 3 il için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 18.11.2019 10:16

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları biraz acalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği açıklanırken, Çanakkale, Edirne ve İzmir ilçeleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Çanakkale, Edirne ve İzmir ilçeleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 18 Kasım Meteoroloji'den yapılan son hava durumu uyarıları...

YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARI

Ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Meteoroloji, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini bildirdi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutu, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kars çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık