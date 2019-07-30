Kırklareli'de etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Kars ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.
Meteoroloji uyarmıştı! Kırklareli'de yağmur sokakları göle çevirdi30.07.2019 01:41
- Meteoroloji uyarmıştı! Kırklareli'de yağmur sokakları göle çevirdi
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