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Meteoroloji uyarmıştı! Kırklareli'de yağmur sokakları göle çevirdi

30.07.2019 01:41

Kırklareli'de etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Kars ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.


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