Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'u kara bulutlar sardı 21.08.2019 11:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da kara bulutlar hakim olmaya başladı. İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, Anadolu yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşı uyarmıştı.

İstanbul'da bir anda gökyüzünde beliren kara bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi.

Anadolu yakasının doğusundan sokulan, gökgürültülü sağanak yağışlı kütle, önce Anadolu yakası, sonrasında boğaz hattı ve Avrupa yakasının doğu kesimlerini etkileyecek.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yeni bir uyarı yapıldı. Genel müdürlükten bu sabah kuvvetli yağmur yağışı başlığıyla yapılan uyarıda" Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek. Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.



