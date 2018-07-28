Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da dolu yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuş, saat 15-18 arasına dikkat çekilmişti. Beklenen yağış başladı. Şiddetli yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olurken Bayrampaşa'da ise yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Meteoroloji yetkililerine göre yağışların saat 18'e kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da dolu yağışı27 Temmuz 2018, Cuma
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