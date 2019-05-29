Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında bazı bölgelerimiz için "sıcaklıkların 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." uyarısında bulunuldu. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgileri ışığında 29 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor | 29 Mayıs hava durumu29.05.2019 08:49
- Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor | 29 Mayıs hava durumu
- Peygamberimizin müjdesi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u nasıl fethetti?
- Binali Yıldırım'dan İstanbul'un fethinin 566. yılına özel video
- Ecrin bebek son dakika... Ecrin'in babaannesi Hacer Hanım katili biliyor mu? Müge Anlı canlı yayınında flaş açıklamalar | Video
- Bilecik'te yürekleri ısıtan görüntü! Alevlerin arasından yavrusunu kurtardı
- Balıkesir’de kabus evi! Ölü ve yaralılar var
- Bartın'da 20 metrelik "define tüneli" bulundu | Video izle
- Niğde'de silahlı kavga: Ölü sayısı artıyor
- Bolu'da yürek yakan kare! Gözyaşlarıyla izlediler
- CHP S-400'e neden karşı? | Video izle
- Başkan Erdoğan'dan sürpriz! İftarlarına telefonla katıldı
- Başkan Erdoğan ile Berham Salih'ten kritik görüşme | Video izle
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.