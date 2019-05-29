Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor | 29 Mayıs hava durumu 29.05.2019 08:49

Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında bazı bölgelerimiz için "sıcaklıkların 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." uyarısında bulunuldu. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgileri ışığında 29 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminleri...