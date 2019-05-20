Son dakika... Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin batısından başlayarak sıcaklıklar 2 ila 6 derece birden artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkili olurken, orta ve doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre 20 Mayıs Pazartesi hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 derece birden artacak | 20 Mayıs Pazartesi hava durumu20.05.2019 07:26
- Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 derece birden artacak | 20 Mayıs Pazartesi hava durumu
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