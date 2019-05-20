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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 derece birden artacak | 20 Mayıs Pazartesi hava durumu

20.05.2019 07:26

Son dakika... Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin batısından başlayarak sıcaklıklar 2 ila 6 derece birden artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkili olurken, orta ve doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre 20 Mayıs Pazartesi hava durumu...


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