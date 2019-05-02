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Meteoroloji uyardı! İstanbul'da bugün o saatlere dikkat

02.05.2019 10:02

İstanbul'da bugün parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Yağışların özellikle 12.00-18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.


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