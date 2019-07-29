Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde yağış beklenmediği belirtilirken hava sıcaklıklarının bazı illerimizde 2 ila 4 derece birden artacağı uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi illerde sıcaklıklar artacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre yurt genelinde hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor | 29 Temmuz hava durumu29.07.2019 07:19
- ABD'de yemek festivaline saldırı: Ölü ve yaralılar var
- Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor | 29 Temmuz hava durumu
- CHP’li başkan Turgay Erdem imarsız alana villa yaptı, onlarca ağacı katletti
- Son dakika: Siirt'te iki terörist etkisiz hale getirildi
- Diyarbakır'da hareketli dakikalar! Sokakta oyun oynarken kurşunların hedefi oldu
- Yürekleri yakan haber! Anne ile bebeği trafik kazasında yaşamını yitirdi
- Bursa'da korkunç olay! Kayıp yaşlı adam, yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu
- Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!! 400 Euro borcunu ödemeyince defalarca bıçaklayarak öldürdü
- Sokak ortasında rezalet! Topuklu ayakkabı terörü... Genç kadını görenler inanamadı
- Teslim olan PKK'lıdan çarpıcı itiraf! Tükenişi böyle anlattı
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) çalışmalar tamamlandı! Tüm şeritler trafiğe açıldı
- Ağrı'da turuncu kategoride yer alan terörist öldürüldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.