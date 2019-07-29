Haberler Web TV Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor | 29 Temmuz hava durumu

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor | 29 Temmuz hava durumu

29.07.2019 07:19

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde yağış beklenmediği belirtilirken hava sıcaklıklarının bazı illerimizde 2 ila 4 derece birden artacağı uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi illerde sıcaklıklar artacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre yurt genelinde hava durumu...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları