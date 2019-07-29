Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor | 29 Temmuz hava durumu 29.07.2019 07:19

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde yağış beklenmediği belirtilirken hava sıcaklıklarının bazı illerimizde 2 ila 4 derece birden artacağı uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi illerde sıcaklıklar artacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre yurt genelinde hava durumu...