Meteoroloji uyardı: Fırtına ve yağmur geliyor | 4 Eylül hava durumu 04.09.2019 08:32

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Eylül Çarşamba günü hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması beklenirken İç Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 4 Eylül hava durumu raporu ile ilgili merak edilen detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimleri için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Yine, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güneyi için de sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 4 Eylül hava durumu raporu ile ilgili merak edilen detaylar…



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya'nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzonve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULACAK

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu