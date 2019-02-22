Meteoroloji uyardı: Balkanlar'dan soğuk hava ve kar geliyor! İstanbul'da kar ne zaman yağacak? 22.02.2019 14:10

Hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Türkiye bu geceden itibaren Ballkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den İstanbul için de soğuk hava ve kar uyarısı geldi. Hava sıcaklığının da 5-10 derece azalacağı ve fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte yanıtı...