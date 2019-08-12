Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında kuvvetli rüzgar uyarısında bulunulurken "ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Peki bugün nerelerde kuvvetli rüzgar ve yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre 12 Ağustos hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Ağaç devrilmesine karşı tedbirinizi alın! 12 Ağustos hava durumu12.08.2019 07:30
- Meteoroloji uyardı: Ağaç devrilmesine karşı tedbirinizi alın! 12 Ağustos hava durumu
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