Meteoroloji son dakika hava durumu raporu! 1 Mart Cuma İstanbul'da hava durumu 01.03.2019 11:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan kar ve soğuk havanın Mart ayının ilk gününde yerine parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart 2019 hava durumu....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor..

HAVA SICAKLIĞI

İç ve Batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR

Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.