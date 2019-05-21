Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı | 21 Mayıs hava durumu 21.05.2019 07:20

Son dakika... Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde etkisini arttırarak batı ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde hava yağmurlu? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu raporu...