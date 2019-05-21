Haberler Web TV Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı | 21 Mayıs hava durumu

Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı | 21 Mayıs hava durumu

21.05.2019 07:20

Son dakika... Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde etkisini arttırarak batı ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde hava yağmurlu? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu raporu...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları