Meteoroloji o illerimiz için uyardı: Sağanak yağış geliyor 06.05.2019 10:06

Hava durumunu merak eden vatandaşlarımız için son dakika uyarısı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı bölgeler için "Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." uyarısında bulunuldu. Peki bugün (6 Mayıs Pazartesi) hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre illerimizde hava durumu...