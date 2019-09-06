Meteoroloji il il uyardı! Şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. MGM, Akdeniz, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu bölümlerinde şiddetli sağanak yağış, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek vatandaşları tedbir almaları yönünde uyarıyor.
Meteoroloji il il uyardı! Şiddetli yağış geliyor06.09.2019 13:55
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