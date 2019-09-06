Haberler Web TV Meteoroloji il il uyardı! Şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Şiddetli yağış geliyor

06.09.2019 13:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. MGM, Akdeniz, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu bölümlerinde şiddetli sağanak yağış, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek vatandaşları tedbir almaları yönünde uyarıyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları