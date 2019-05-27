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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor | 27 Mayıs (bugün) hava nasıl olacak? .

27.05.2019 08:31

Haftanın ilk günü hava durumunu araştıran vatantaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ülke genelinde yağmur beklenmediği belirtilirken hava sıcaklıklarının ise "kuzey, İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı" uyarısında bulunuldu. Peki 27 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler ışığında 27 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminleri...


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