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Mesut Özil'in memleketindeki o tabela değiştirildi!

24 Temmuz 2018, Salı

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, memleketi Devrek'te ismini taşıyan caddeye konulan Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.

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