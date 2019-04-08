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Mesut Özil'in bu hareketi İngiltere'de gündem oldu

08.04.2019 14:35

İngiltere'de top koşturan Türk asıllı yıldız Mesut Özil, Everton maçında yaptığı hareketle gündem oldu. Maçın sonlarına doğru yedek kulübesinde ayağa kalkan yıldız futbolcu montunu Everton hocası Marco Silva'ya doğru fırlattı.


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