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Mesut Özil'in ay-yıldızlı kolyesi Almanları rahatsız etti

03.05.2019 10:15

Almanların ırkçı saldırıları sonucu Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, dün Arsenal'in oynadığı maç öncesi ay-yıldızlı kolye ile görüntülendi. Bu durum Alman ve İngiliz basınında geniş yer buldu.


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