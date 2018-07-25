Mesut Özil'in ailesi ilk kez konuştu 24 Temmuz 2018, Salı

Dünyanın gündeminde Mesut Özil varken A Haber ekibi bir ilke imza atarak Mesut Özil'in ailesiyle röportaj gerçekleştirdi. Özil'in annesi Gülizar Hanım, "Oğlumun kararına saygı duyuyorum. Ona sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum." dedi. Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil ise, "Biz bu konuyu daha önce konuşmuştuk ve en iyisinin bu karar olduğuna karar verdik" dedi.