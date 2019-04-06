Meslek lisesi öğrencilerine yönelik alan yerleştirme kılavuzu yayımlandı 06.04.2019 17:23

Milli Eğitim Bakanlığınca Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan "Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre meslek alanlarına ait tercihler için başvurular 13-26 Mayıs'ta yapılacak.