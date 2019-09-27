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Mescid-i Aksa'ya giden çocuğu İsrail polisi gözaltına aldı (Video)

27.09.2019 12:43

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gitmekte olan bir çocuğu gözaltına aldı. O anlar kameralara yansıdı.


Filistin Haber Ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi, 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğu Mescid-i Aksa'ya giden kapılardan birinde gözaltına aldı. İsrail polisi, çocuğu gözaltına alırken havaya da ateş açtı. Çocuk olayda yara almazken, polisin Mescid-i Aksa'ya giden kapıları kapattığı belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çocuğun polis tarafından gözaltına alınma anları görüldü.

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