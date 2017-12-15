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Mescid-i Aksa'da Türk bayrakları

15 Aralık 2017, Cuma
İsrail polisi Kudüs’te cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenleyen cemaate biber gazlı sprey sıkarak fiziksel müdahalede bulundu. Filistinliler Türk bayrakları açarak tekbir ve sloganlar eşliğinde surlarla çevrili kadim şehrin Şam Kapısı’na doğru yürüye geçti.
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