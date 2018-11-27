Meryem Aydın'ın 27 yıldır aradığı çocuklarını Esra Erol'da buldu

Esra Erol'da çocuklarını arayan Meryem Aydın istediği sonucu alamadı. ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol, 27 yıl önce çocuklarını bırakıp giden Meryem Aydın için 3 kişiye ulaştı. Ulaşılan çocuklar ise "Bizim öyle bir annemiz yok" diyerek buluşmayı kabul etmedi. İşte Esra Erol'da yaşanan duygusal anlar...
Meryem Aydın'ın 27 yıldır aradığı çocuklarını Esra Erol'da buldu27 Kasım 2018, Salı
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