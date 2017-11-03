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Mersin'deki kazının gizemi

02 Kasım 2017, Perşembe
A Haber arkeologların raporunu ilk kez ekranlara getirdi. Yeraltı şehrine dört ayrı kapıdan ulaşılıyor.
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