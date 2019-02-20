Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 26 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 26 yaralı20.02.2019 13:37
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