Mersin'de, yolcu taşımacılığı yapan minibüste bir koca, eşinin yüzüne defalarca yumruk attı. Kendisine tepki gösteren yolcuları, "Benim karım değil mi? İstediğimi yaparım" diyerek tehdit eden kocanın yumruklarını başka bir kadın yolcu cep telefonu ile kaydedip, sosyal medyada paylaştı.
Mersin'de skandal görüntü! "Karım değil mi? İstediğimi yaparım"20.05.2019 19:25
- Mersin'de skandal görüntü! "Karım değil mi? İstediğimi yaparım"
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