Haberler Web TV Mersin'de servis şoförü dehşet saçtı! Aracıyla kebapçıya girdi

Mersin'de servis şoförü dehşet saçtı! Aracıyla kebapçıya girdi

29.05.2019 13:52

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir servis şoförü, kebapçı dükkanını aracıyla yıkmaya çalıştı. Aracıyla defalarda dükkana çarpan ve aracını çevrede bulunan vatandaşların üzerine süren sürücü daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları