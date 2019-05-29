Mersin'de servis şoförü dehşet saçtı! Aracıyla kebapçıya girdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir servis şoförü, kebapçı dükkanını aracıyla yıkmaya çalıştı. Aracıyla defalarda dükkana çarpan ve aracını çevrede bulunan vatandaşların üzerine süren sürücü daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.
Mersin'de servis şoförü dehşet saçtı! Aracıyla kebapçıya girdi29.05.2019 13:52
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