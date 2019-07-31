Mersin'de pes dedirten olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı darp ettiler 31.07.2019 12:43

Mersin'de bir mahallede yaptığı dua nedeniyle camiye giderken 4 kişinin saldırısına uğrayan, yüzde 95 görme engelli 58 yaşındaki imam Ekrem Yıldız, "Bizim duamız her zaman vatanımız ve milletimiz için olur. Herkesi içine alan bir dua olur" dedi.