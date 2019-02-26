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Mersin'de kuyumcu soygununda dehşet! 2 kişi öldü

26.02.2019 21:52

Akşam saatlerinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir kuyumcuya gelen şüpheliler dehşet saçtı. Kuyumcuyu soymak isteyen şahıslar iş yeri sahibi ile yanındaki kişiyi öldürdü.


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