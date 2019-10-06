Mersin'de küçük çocuğa tokat atan adam gözaltına alındı! Büyük tepki çekmişti | Video 06.10.2019 12:21

Mersin'de dün akşam saatlerinde bir sitede küçük çocuğu sert şekilde tokatlayarak yere düşüren şahıs gözaltına alındı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, N.K. isimli şahsın çocuklar arasındaki tartışmaya müdahil olarak küçük bir çocuğu darp ettiği görülmüştü.

Mersin'de dün akşam bir sitede yaşanan ve bir çocuğun sert bir şekilde tokatlandığı olayda çocuğu darp eden şahıs gözaltına alındı. N.K adlı şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Ulaşılan detaylara göre tepki çeken olay dün gece Mersin, Mezitli'deki bir sitede yaşandı. Ürdün vatandaşı bir ailenin çocukları ile sitedeki çocuklar arasındaki tartışmaya aileler de müdahil oldu. İki taraftan annelerin arasındaki tartışma devam ederken 8 yaşındaki çocuk, aynı sitede yaşayan N.K adlı şahıs tarafından sert bir şekilde darp edildi.

İki taraf arasında çıkan kavga sonrası olay yerine polis geldi. Taraflar birbirinden kavga sebebiyle şikayetçi olmadı. Ancak çocuğun darp edilmesiyle ilgili olarak savcılık N.K hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan N.K'nın işlemleri devam ediyor.