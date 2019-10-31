Mersin'de kocasına kızan kadın evi yaktı: 1 yaralı 31.10.2019 17:07

Mersin Silifke'de eşiyle tartışan Birsel A., evini ateşe verdi. Yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, Birsel A. yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, Atakent Mahallesi menekşe Sokak'ta bulunan Koza Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile arasında sorun bulunan Birsel A., evi ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen güvenlik ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evdeki eşyalar yanarak küle dönerken, olayda ev sahibi Birsel A. ise yaralı olarak kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birsel A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.