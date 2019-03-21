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Mersin'de kan donduran olay! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

21.03.2019 02:47

Mersin'in Toroslar ilçesinde, Selim D. (33), annesi Ayni (55) ile babası Gaffar D.'yi (60) bıçaklayarak öldürdü. Çiftin diğer oğlu Yunus D'nin de geçen yaz intihar ettiği öğrenildi.


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