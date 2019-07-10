Mersin'de horoz dövüşçülerine polis baskını; 55 kişiye ceza 10.07.2019 09:50

Mersin'de horoz dövüşü yaptıran derneğe yapılan baskında 59 kişi gözaltına alındı. 55 kişiye toplamda 17 bin 600 TL para cezası kesilirken, görevli memura mukavemette bulunan 3 kişi ile dernek başkanı hakkında yasal işlem başlatıldı.