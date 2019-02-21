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Mersin'de facia ucuz atlatıldı! 5 katlı bina çöktü

21.02.2019 10:01

Son dakika haberine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde gece saatlerinde çatırdama sesleri duyulması nedeniyle boşaltılan 5 katlı bir bina, sabaha karşı çöktü.


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