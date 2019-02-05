Mersin'de 615 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 615 kilo kokain ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Muz yüklü konteyner içinde bulunan kokainin piyasa değerinin 200 milyon lira olduğu belirtildi.
Mersin'de 615 kilo kokain ele geçirildi05 Şubat 2019, Salı
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