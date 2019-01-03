Mersin'de 1 çocuk annesi kadının ölümünde 'ihmal' iddiası

Mersin'de bir süre önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Ayşegül Kara (42), geçirdiği kalp krizi sonrası taksiyle hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Çağırdıkları ambulanstaki 2 kadın sağlık personelince 'gaz sıkışması' denilerek kızının hastaneye götürülmediğini iddia eden anne Kadriye Kara (60), olayda ihmal olduğunu ileri sürdü. İl Sağlık Müdürlüğü, görevliler hakkında soruşturma başlattı.
Mersin'de 1 çocuk annesi kadının ölümünde 'ihmal' iddiası03 Ocak 2019, Perşembe
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