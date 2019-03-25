Merkez Bankası son günlerde finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Merkez Bankası'ndan flaş "kur" açıklaması: Tüm araçlar kullanılacak25.03.2019 08:58
- Milyonlara zam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri Temmuz'da artacak...
- Sicili bozuk ABD bankası JP Morgan Chase
- 25 Mart Merkez Bankası son dakika döviz kuru açıklaması (Dolar, Euro Sterlin güncel döviz kuru ne kadar oldu)
- Merkez Bankası'ndan flaş "kur" açıklaması: Tüm araçlar kullanılacak
- Meteoroloji'den son dakika zirai don uyarısı! 25 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?
- CHP, HDP ve İP’in Ankara adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı aydınlanıyor! Yavaş, çiftçinin cebinden aldı, kendi cebini doldurdu
- Sovyetler'in kayıp denizaltısı bulundu
- Romanya İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak
- Başkan Erdoğan: CHP seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor
- Başkan Recep Tayyip Edoğan'dan Ayasofya açıklaması!
- Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nı yanlış okudu
- CHP’nin İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül'den skandal! İstiklal Marşı'nı okumadı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.