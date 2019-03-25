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Merkez Bankası'ndan flaş "kur" açıklaması: Tüm araçlar kullanılacak

25.03.2019 08:58

Merkez Bankası son günlerde finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.


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